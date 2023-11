Truy tìm nhóm đối tượng xịt sơn quảng cáo cá độ bóng đá

Sáng 14/11, UBND phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết công an phường đang trích xuất camera để điều tra, làm rõ nhóm đối tượng dùng sơn xịt vào băng ghế đá nhà dân quảng cáo cho đường link cá độ bóng đá.

Sáng cùng ngày, anh T. (48 tuổi, ngụ đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, TP Tân An) mở cửa để đi tập thể dục, nhìn thấy toàn bộ băng ghế đá trước thềm bị sơn vẽ kèm theo dòng chữ "F8BET Thử ngay vận may sẽ đến".

Hai băng ghế đá nhà dân ở TP Tân An bị sơn quảng cáo cá độ bóng đá (Ảnh: Huyền My).

Kiểm tra camera gia đình, anh T. phát hiện nhóm 3 đối tượng chạy hai xe máy, mang khẩu trang, mũ bảo hiểm dùng bảng khắc sẵn chữ để xịt sơn vào ghế đá lúc 23h rồi rời đi.

Hàng chục ghế đá đặt trước nhiều nhà dân trên đường Huỳnh Châu Sổ cũng bị sơn đường link trang web cá độ. Cách điểm này hơn 1km trên tuyến đường Phạm Văn Trạch, khu dân cư Bình Cư 3, phường 3, cũng bị tình trạng tương tự.

Theo phản ánh của người dân, có gia đình vừa được tặng ghế đá chưa ngồi bao lâu thì đã bị bôi bẩn nước sơn trên băng tựa ghế và chỗ ngồi.