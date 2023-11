Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu băng nhóm đánh nhau, tàng trữ hung khí

Chiều 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với Đinh Hoàng Phúc (36 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ tội Tàng trữ hàng cấm.

Đối tượng Đinh Hoàng Phúc cầm đầu băng côn đồ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 21h ngày 25/10, nhóm của Đinh Hoàng Phúc hẹn nhóm V.T.P. (34 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) gặp nhau tại khu vực ngã ba Bà Phổ, xã Bình Thạnh để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Nhóm của P. tập trung 20 đối tượng, nhóm Phúc có 10 người vừa chạy xe máy tới cầu An Hòa, khu phố Rạch Đào thì phát hiện có công an nên tự giải tán.

Xác định đây là nhóm côn đồ do Phúc cầm đầu đang tập trung ở khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, công an huyện ập vào nơi ở để kiểm tra. Tại đây công an phát hiện các đối tượng tàng trữ 176 viên pháo nổ (trọng lượng 6,5kg), 2 cây búa rìu, 1 đao tự chế, 1 kìm, 5 cây chỉa tự chế, 1 dao phóng lợn, 2 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay, 6 chai bom xăng tự chế và 1 chai xăng…

Nhóm đối tượng nhanh chóng bị đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi.

Vũ khí nóng trong nhóm đối tượng Phúc được công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ lời khai, ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Minh Tuyền (34 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, chung nhóm Phúc), thu giữ 3 viên đạn, 2 vỏ đạn, 2 thân súng, 1 nòng súng ngắn, 1 ổ đạn, 1 súng hơi, 1 bịch đạn chì, 1 cây kiếm Nhật, 1 cây chỉa, 2 đầu chỉa và 1 con dao tự chế.

Theo công an, băng nhóm này có liên quan nhiều vụ việc trên địa bàn huyện và khu vực giáp ranh.