Truy nã “tú ông” môi giới mua, bán dâm ở Lâm Đồng

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã Nguyễn Minh Thắng (SN 1994, trú tại tổ 18, khu phố 3, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) về tội Môi giới mại dâm.

Nguyễn Minh Thắng bị cơ quan công an phát lệnh truy nã (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo công an, ngày 25/2/2025, Nguyễn Minh Thắng cùng Lê Trường Vũ (SN 1990, trú tại phường Phan Thiết, Lâm Đồng) đã môi giới cho 3 cặp nam, nữ mua, bán dâm tại một nhà nghỉ trên phường Phú Thủy, Lâm Đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trường Vũ và Nguyễn Minh Thắng về tội Môi giới mại dâm.

Tuy nhiên, Nguyễn Minh Thắng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện Nguyễn Minh Thắng thì báo tin để cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý theo quy định.