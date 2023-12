Truy nã nghi phạm dùng lưỡi liềm cướp tiền nhân viên cây xăng

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vũ Viết Hải - đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại cây xăng ở xã Tiên Cảnh vào hôm 26/11.

Công an truy nã Hải ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can đối với Hải về tội Cướp tài sản.

Đối tượng kề lưỡi liềm vào cổ nhân viên cây xăng cướp tiền (Ảnh cắt từ clip).

Công an huyện Tiên Phước xác định Vũ Viết Hải quê quán xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Tối 26/11, Hải đi xe máy mặc áo mưa màu xanh đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh.

Trong lúc nam nhân viên đang đổ xăng vào xe máy, Cảnh rút lưỡi liềm (dùng để cắt lúa) từ trong người ra, kề vào cổ nhân viên và yêu cầu đưa tiền.

Quá sợ hãi, nhân viên cây xăng đứng yên, rút xấp tiền trong túi đưa cho kẻ cướp. Kẻ cướp vẫn giữ nguyên cái liềm trên cổ nam nhân viên và bắt đầu lục soát trên người nạn nhân. Cướp xong, đối tượng nổ máy xe tẩu thoát.