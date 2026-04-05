Người yêu đang bị tạm giam có đăng ký kết hôn được không?

Anh N.V.L. (quê Ninh Bình) có đặt câu hỏi về việc anh có người yêu đang bị tạm giam thì họ có thể đăng ký kết hôn được không?

Để giải đáp thắc mắc về vấn đề này, luật sư Lê Huyền Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng đây là một tình huống pháp lý không hiếm gặp trong thực tế.

Luật sư Lê Huyền Anh cho biết, theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì người bị tạm giam chỉ bị hạn chế quyền tự do đi lại để phục vụ điều tra, nhưng không bị tước bỏ các quyền dân sự cơ bản.

Điều đó có nghĩa là về mặt lý thuyết, họ vẫn có quyền kết hôn nếu đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi và sự tự nguyện.

Song luật sư Lê Huyền Anh cho rằng, dù luật không cấm, nhưng để cầm được tờ Giấy chứng nhận kết hôn trên tay lại là một bài toán khó vì nguyên tắc "cùng có mặt" khi đăng ký kết hôn.

Theo Luật Hộ tịch thì khi ký vào sổ hộ tịch và giấy chứng nhận kết hôn, cả hai bên nam và nữ phải cùng có mặt tại trụ sở UBND cấp xã. Do đó người bị tạm giam không thể tự do rời trại để ra phường/xã ký tên.

Bên cạnh đó, theo luật sư Lê Huyền Anh, việc xin giấy xác nhận độc thân cho người đang trong trại giam cũng gặp nhiều khó khăn về mặt hành chính nếu không có sự hỗ trợ đặc biệt.

Luật sư Lê Huyền Anh nhìn nhận, mặc dù thực tế rất khó thực thi nhưng không phải là hoàn toàn bế tắc nếu có lý do cực kỳ chính đáng (như giải quyết quyền lợi cho con nhỏ hoặc các vấn đề cấp thiết khác).

Để có thể thực hiện được việc này, theo luật sư Lê Huyền Anh, công dân cần gửi đơn xin phép cơ quan đang thụ lý vụ án (cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát) để trình bày nguyện vọng.

"Nếu được chấp thuận, cơ quan công an sẽ phối hợp với cán bộ tư pháp hộ tịch để tổ chức đăng ký ngay tại nơi tạm giam song cần lưu ý rằng việc này phụ thuộc rất lớn vào sự xem xét của cơ quan tiến hành tố tụng", luật sư nói.

Theo luật sư, thông thường, phần lớn các trường hợp đều phải đợi đến khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn (cho tại ngoại) hoặc sau khi giải quyết xong vụ án.