Khởi tố 12 người trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

Ngày 5/4, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các quyết định được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan chức năng, qua nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm hoạt động tinh vi. Các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi cất giấu vũ khí và xin vào làm tại một công ty giày da để che giấu hành vi.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng) là người cầm đầu. Quỳnh từng có tiền án, không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến (SN 1971, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) vận chuyển súng, đạn cho khách.

Trong nhóm còn có Hoàng Sơn (SN 1966, trú tại phường Kiến An, Hải Phòng), từng là vận động viên bắn súng, am hiểu cấu tạo và tính năng vũ khí. Các giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhằm hạn chế để lại dấu vết.

Ngày 4/2, trên đường Trường Chinh (phường Kiến An), lực lượng trinh sát bắt quả tang Quỳnh và Tiến khi đang vận chuyển súng, đạn đi giao. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm súng ngắn, nhiều viên đạn và phụ kiện liên quan.

Cùng thời điểm, các tổ công tác bắt giữ Hoàng Sơn, khám xét nơi ở và phát hiện nhiều súng, đạn cùng máy móc, thiết bị phục vụ chế tạo, sửa chữa vũ khí.

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm nhiều người liên quan, trong đó có các đối tượng có nhiều tiền án. Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng thu 11 khẩu súng, trong đó có 6 khẩu quân dụng, hơn 6.700 viên đạn và nhiều phụ kiện.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.