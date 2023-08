Truy nã kẻ đánh hội đồng shipper ở Hà Nội

Ngày 3/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm Nghiêm Văn Hùng (36 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hùng là đối tượng bị Công an quận Nam Từ Liêm truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Nghiêm Văn Hùng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, sáng 6/7/2022, trong tình trạng say xỉn, Hùng cùng bạn đi xe máy về nhà thì xe bị đổ. Đúng lúc này, anh Đ. (25 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội, làm shipper) đi qua nên Hùng cho rằng anh Đ. làm đổ xe của mình.

Sau đó, Hùng và bạn đánh hội đồng anh Đ. khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 12%.

Ngày 6/12/2022, Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố bị can đối với Hùng về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 24/4, cơ quan công an phát lệnh truy nã nguy hiểm đối với Nghiêm Văn Hùng.

Nhà chức trách đề nghị người dân khi phát hiện Hùng ở đâu có thể báo ngay cho Công an quận Nam Từ Liêm qua số điện thoại 0243.837.3010; 096.838.3912 hoặc cơ quan công an gần nhất.