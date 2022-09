Truy nã chủ Club TikTok, nơi từng phát hiện hơn 100 người sử dụng ma túy

Ngày 30/9, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã có quyết định truy nã bị can Trần Văn Đãi (thường gọi là Văn Em), 42 tuổi, ngụ khóm 7, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Đãi bị truy nã với tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Trần Văn Đãi (Ảnh: CTV).

Theo Công an TP Cà Mau, qua xác minh, bị can Đãi không có mặt tại nơi thường trú, tạm trú. Bị can này được cho là đã bỏ trốn từ ngày 24/9.

Qua tìm hiểu của phóng viên, Trần Văn Đãi nổi tiếng ở Cà Mau. Đãi mở nhiều điểm ăn chơi tại TP Cà Mau.

Theo Công an TP Cà Mau, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất và báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau. ĐT: 02903822247.

Trước đó, ngày 12-13/9, Công an TP Cà Mau phối hợp nhiều lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH Thiên Văn Cà Mau Gossip (Beer Club Tiktok) do Trần Văn Đãi làm chủ. Qua test nhanh khách vui chơi tại đây có 115 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an TP Cà Mau phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.