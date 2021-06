Truy bắt nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy lừa đảo hơn 7,3 tỷ đồng

Dân trí Do áp lực trả nợ, nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng đã đưa ra thông tin không có thật để vay số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt, bỏ trốn.

Ngày 21/6, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Mã Thị Ngọc Nga (SN 1978, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), nguyên Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Đức Trọng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, bà Nga đã vay tiền của nhiều người dân, với tổng số tiền lên đến hơn 7,3 tỷ đồng.

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng đã vay tiền của nhiều người dân lên đến hơn 7,3 tỷ đồng (Ảnh: Minh họa).

Đáng chú ý, từ tháng 5-8/2020, bà Nga đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền mua cặp sách, bàn ghế, văn phòng phẩm và vật dụng khác để vay gần 1,4 tỷ đồng của Nông Văn T. và bà Nguyễn Thị L. (ngụ huyện Đức Trọng). Bà Nga hứa trả gốc lẫn lãi sau một tháng.

Tuy nhiên, khi vay được tiền, người phụ nữ này dùng để tiêu xài cá nhân và trả một số khoản nợ trước đó. Đến ngày hẹn, bà Nga không có tiền trả nợ nên bị nhiều người làm đơn tố cáo.

Nhận thấy hành vi của bà Nga gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng tại địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận, tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Tháng 1/2021, huyện ủy Đức Trọng đã buộc thôi việc, khai trừ Đảng đối với bà Mã Thị Ngọc Nga.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Mã Thị Ngọc Nga. Tuy nhiên, bà Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy bắt đối tượng.

Trung Kiên