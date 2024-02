Truy bắt đối tượng bịt mặt xông vào cướp ngân hàng ngày giáp Tết

Chiều tối ngày 1/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị chức năng đang truy bắt đối tượng gây ra một vụ cướp ngân hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng thương mại có trụ sở tại thị xã Cửa Lò, vào khoảng 16h ngày 1/2.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp (Ảnh: Website chi nhánh ngân hàng).

Vào thời điểm trên, một đối tượng bịt mặt đã sử dụng một vật giống dao tiến sát nhân viên giao dịch của chi nhánh ngân hàng nhằm khống chế, cướp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng đã tẩu thoát bằng xe gắn máy.

Hiện chưa xác định được số tiền bị cướp.

Vị trí chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp (Ảnh chụp màn hình).

Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt tên cướp.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 14/11/2023, một người đàn ông bịt mặt, dùng dao đe dọa một nhân viên chi nhánh ngân hàng nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò để cướp tài sản. Tuy nhiên, do vấp phải sự kháng cự của các nhân viên ở đây, tên cướp buộc phải bỏ chạy.

Hình ảnh vụ cướp ngân hàng tại Cửa Lò vào ngày 14/11/2023 được camera an ninh ghi lại (Ảnh minh họa) .

Một ngày sau, tên cướp bị bắt giữ. Danh tính tên cướp được xác định là Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An), thời điểm đó đang là Phó giám đốc một doanh nghiệp về ngành gỗ tại tỉnh Hà Tĩnh.