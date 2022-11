Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nói về trách nhiệm công an trong vụ bạo hành trên tàu cá

Tại buổi họp báo tháng 11 của UBND tỉnh Cà Mau chiều 22/11, liên quan vụ 2 người bị hành hạ dã man trên tàu cá ở vùng biển Cà Mau, PV Dân trí đặt vấn đề: Công an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) đã tiếp nhận và xử lý tin trình báo hồi tháng 5 của 2 nạn nhân T.V.Tr. và L.V.B. đúng quy trình chưa?

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết vụ việc này xảy ra trên biển. Các ngư phủ gần như không biết tọa độ nơi tàu cá đánh bắt nên rất khó xác định.

Khi ngư phủ này vào bờ, đến công an trình báo, Công an thị trấn Sông Đốc đã ghi nhận lời khai, đưa đi điều trị đúng quy trình. Tuy nhiên, các ngư phủ lại thỏa thuận với chủ tàu bồi thường rồi rời địa phương đi biển tiếp, không liên lạc lại với công an nữa.

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: HH).

"Bị hại không hợp tác, không xác định tọa độ trên biển, Công an thị trấn Sông Đốc chưa đủ đánh giá mức độ nghiêm trọng đến mức nào, chưa có căn cứ để phân loại xác định thẩm quyền xử lý", Thượng tá Kiếm cho hay.

Nói về trách nhiệm của Công an thị trấn Sông Đốc, theo Thượng tá Kiếm, qua ghi nhận bước đầu cho thấy chưa phát hiện có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ việc này.

PV Dân trí cũng đề nghị đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết việc cơ quan chức năng nhiều lần kêu gọi chủ tàu của anh Tr. và anh B. vào bờ nhưng người này không chấp hành thì xử lý thế nào?

Thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết, trước mắt công an xử lý các đối tượng chính là 3 đối tượng có hành vi hành hung nạn nhân. Sau khi mở rộng điều tra các hành vi vi phạm khác, nếu có căn cứ thì xử lý tiếp.

Như đã đưa tin, ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh anh Tr. bị một số người hành hạ man rợ. Nạn nhân bị 2 người đàn ông dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay…

Đến nay Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án "Hành hạ người khác" và tạm giữ hình sự 3 người gồm: Nguyễn Công T. (34 tuổi, tài công tàu cá, ngụ thị trấn Sông Đốc); Nguyễn Văn T. (34 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) và Đoàn Văn H. (38 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc).