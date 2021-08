Trưởng đài truyền thanh huyện cùng kế toán lập khống hồ sơ rút 220 triệu

Dân trí Quá trình công tác, ông Nguyễn Hữu Trinh - Trưởng Đài truyền thanh - truyền hình huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã cùng kế toán lập khống hồ sơ để rút trên 220 triệu đồng ngân sách, chi sai mục đích.

Sáng 26/8, một lãnh đạo Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) xác nhận, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Buôn Đôn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Trinh - Trưởng Đài truyền thanh - truyền hình huyện Buôn Đôn và ông Cao Cự Ngọc - kế toán của đơn vị này cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố, tạm giam đối với Trưởng Đài truyền thanh - truyền hình huyện Buôn Đôn và kế toán (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp).

Theo đó, cuối năm 2020, Công an huyện Buôn Đôn tiếp nhận đơn tố cáo nặc danh có nội dung liên quan đến một số cán bộ, công chức thuộc Đài truyền thanh - truyền hình huyện Buôn Đôn. Qua xem xét, thấy nội dung tố cáo có cơ sở, công an huyện đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Kết quả ban đầu cho thấy, từ năm 2017 - 2019, ông Nguyễn Hữu Trinh - trưởng Đài truyền thanh - truyền hình huyện đã chỉ đạo ông Cao Cự Ngọc - Kế toán trưởng đơn vị thực hiện việc lập khống hồ sơ, để rút ngân sách trên 220 triệu đồng và sử dụng sai mục đích.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm