Ngày 26/1, Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam Trần Đình Quân (42 tuổi, quê Nghệ An, trú quận Sơn Trà), Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trần Đình Quân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quân được xác định là người cầm đầu một đường dây tín dụng đen. Giúp sức cho Quân hầu hết là người ngoại tỉnh, trong đó có Hoàng, Hiệp.

Quân không ra mặt mà chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây. Còn Quân tạo vỏ bọc doanh nhân thích làm từ thiện.

Vương Quang Hiệp (áo sọc) và Trương Việt Hoàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe dọa cả người thân với mục đích thu hồi nợ.

Điển hình, 2 nạn nhân (giấu tên) vay của nhóm này 7 tỷ đồng nhưng mất khả năng trả tiền gốc, lãi cho Quân.

Quân đã chỉ đạo Hoàng và Hiệp đưa 2 nạn nhân về nhà trên đường Ngô Quyền đánh đập, ép trả nợ. Lúc này, hai nạn nhân nói với nhóm Quân có anh Tuấn (tên đã được thay đổi) vay 2,9 tỷ đồng của họ.

Dù không xác thực anh Tuấn có liên quan hay không, Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh Tuấn, buộc anh này viết giấy nợ 2,9 tỷ đồng. Anh Tuấn không đồng ý, lập tức nhóm này đưa nạn nhân về nhà và giam lỏng.

Chiều 18/1, Công an Đà Nẵng bắt giữ Hoàng và Hiệp. Đến ngày 25/1, công an bắt tạm giam Quân.