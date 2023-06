Bị đòi nợ 4 triệu đồng, chuyển hướng cuộc gọi qua đường dây nóng Bộ Công an

Ngày 3/6, Công an tỉnh Tiền Giang đang lập hồ sơ xử lý với anh Nguyễn Minh T. (34 tuổi, ngụ thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy), do có hành vi chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an.

Công an làm việc với vợ chồng anh T. (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan công an, anh T. trình bày, năm 2018 gia đình anh có vay 15 triệu đồng từ một công ty tài chính. Sau 20 tháng trả nợ đúng hạn, gia đình gần đây lâm cảnh khó khăn, anh T. còn thiếu 4 triệu đồng chưa trả được.

Từ khi dừng trả tiền cho công ty tài chính, vợ chồng anh T. liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến đe dọa. Do quá lo sợ bị "khủng bố" đòi nợ, anh T. đã chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an khi có số lạ gọi đến.

Công an tỉnh Tiền Giang nhận định, anh T. đã thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ảnh của người dân qua đường dây nóng.