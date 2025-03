Trộm hơn 600 triệu đồng của hàng xóm ở Bình Dương rồi đến công an đầu thú

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương tạm giữ Bùi Văn Hùng (SN 1988, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo Công an Bình Dương, do làm ăn thua lỗ và không có tiền trả nợ, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Bùi Văn Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào lúc 12h20 ngày 14/3, Hùng biết nhà bà C. ở bên cạnh không có người nên đột nhập lấy nhiều tài sản, gồm: tiền, vàng, nữ trang… tổng giá trị hơn 600 triệu đồng, rồi đem về cất giấu, chờ cơ hội tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi bị hại trình báo vụ việc lên cơ quan công an, Hùng biết không thể thoát tội nên đã đầu thú và khai nhận hành vi.

Theo cơ quan điều tra, Hùng có một tiền án về tội Cướp tài sản.