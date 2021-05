Trộm 4 con trâu rồi thuê ô tô chở sang tỉnh khác bán

Dân trí Tại cơ quan công an Dần khai nhận, khi đi qua nhà bà Nghiêm thì y phát hiện 4 con trâu nên đã dắt trộm. Sau đó Dần đã thuê ô tô chở 4 con trâu trên sang tỉnh Cao Bằng và bán với số tiền 70 triệu đồng.

Đối tượng Bồng Văn Dần tại cơ quan công an (Ảnh: Phương Thúy).

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Mê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bồng Văn Dần (48 tuổi, trú tại thôn Khuổi Trông, xã Yên Định, huyện Bắc Mê) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Mê tiếp nhận tố giác của ông Phàn Văn Minh (36 tuổi, trú tại thôn Nà Ngoan, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên) với nội dung: Trong thời gian chăn thả, đàn trâu 4 con của nhà ông đã đi vào vườn cây mới trồng của một người dân (ở thôn Khuổi Trông, xã Yên Định); khi phát hiện trâu phá vườn cây, người dân đã bắt những con trâu trên của ông Minh và báo cho chủ trâu đến chuộc.

Tuy nhiên, ngay trong đêm 25/3, 4 con trâu trên đang buộc dưới gầm sàn nhà người dân (ở thôn Khuổi Trông, xã Yên Định), đã bị kẻ gian lấy trộm. Gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Bắc Mê, giá trị của 4 con trâu thời điểm bị mất tương đương 130,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện Bắc Mê đã nhanh chóng triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh vụ việc, qua đó đã xác định đối tượng gây án là Bồng Văn Dần, là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tiến hành triệu tập và đấu tranh khai thác, đối tượng Dần khai nhận, chiều 25/3, Dần khi đi qua nhà bà Tráng Thị Nghiêm, thì phát hiện dưới gầm sàn nhà bà Nghiêm có 4 con trâu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau đó, Dần đã thuê xe ô tô chở 4 con trâu trên đến chợ trâu huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và bán số gia súc trên với số tiền 70 triệu đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội của đối tượng, Công an huyện Bắc Mê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bồng Văn Dần để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trần Thanh