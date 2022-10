Trinh sát vờ làm người mua đất đột nhập triệt phá sòng bạc

Chiều ngày 30/10, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết, sau thời gian theo dõi, đơn vị vừa triệt xóa thành công một sòng bạc với quy mô lớn được các đối tượng tổ chức giữa đồng nước. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 28 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 100 triệu đồng.

Sòng bạc được các đối tượng tổ chức giữa đầm nước. Người đến chơi được đưa vào bằng thuyền (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại một bãi đất trống giữa đồng nước (thuộc phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên), lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt giữ 28 đối tượng liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 8 con gà đá, 18 điện thoại di động, 25 xe mô tô, trên 95 triệu tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Các con bạc bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Tiến Tầm).

Một cán bộ Công an TP Long Xuyên cho biết, sòng bạc trên được các đối tượng phân thành nhiều lớp canh chừng, cách trở về sông nước nên việc tiếp cận, triệt xóa gặp không ít khó khăn.

Theo lời cán bộ này, để phá sòng bạc, lực lượng trinh sát mất nhiều thời gian tìm hiểu. Đến ngày "cất vó", các trinh sát gặp thuận lợi khi có một nhóm người đi xem mua đất nên tháp tùng theo. Nhờ đó, lực lượng trinh sát đã qua mặt được các đối tượng cảnh giới và bắt gọn các con bạc.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra.