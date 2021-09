Triệt phá "sòng bài online" liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng

Dân trí Công an xác định, hơn một năm qua các đối tượng đã sử dụng hơn 50 tỷ đồng để đánh bạc online trong các game trò chơi đổi thưởng.

Ngày 21/9, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, công an huyện này đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc online trá hình dưới hình thức chơi game có thưởng, bắt 9 đối tượng ở các tỉnh, thành trong cả nước.

9 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên mạng internet xuất hiện một "sòng bạc online" trá hình dưới hình thức chơi game có trả thưởng.

Thủ đoạn của các đối tượng là phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online như: "Nổ hũ, B29, Choáng G88" để mở đại lý tiền game online cấp 2 nhằm mục đích mua, bán tiền ảo trong game.

Để có tiền tham gia đánh bạc, người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game. Khi thắng, người chơi có thể đổi từ tiền ảo thành tiền thật.

Tang vật gồm nhiều máy tính, điện thoại...

Nhận thấy đây là nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, quy mô lớn, địa bàn rộng trên khắp cả nước, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Sau một thời gian đấu tranh, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trú tại các tỉnh: Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Trị và Gia Lai.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm một xe ô tô, 3 máy tính xách tay, 20 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại và các tài liệu liên quan.

Chiếc xe ô tô là tang vật thu được trong vụ án.

Bước đầu, công an làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc trên mạng từ đầu năm 2020 đến nay lên đến trên 50 tỷ đồng.

Hiện phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp Công an huyện Nghi Lộc điều tra, mở rộng chuyên án.



Nguyễn Phê