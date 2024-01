Triệt phá "lò" sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Sáng ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đạt (SN 1988, trú tại thị xã Tân Châu), Cao Thanh Tùng (SN 1987) và Nguyễn Thành Thái (SN 1990, cùng trú tại TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đạt (Ảnh: Tiến Tầm).

Trong quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6/2023, Đạt bàn bạc với Tùng cùng nhau sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả để bán kiếm lời.

Đạt cung cấp nguyên liệu, máy móc, tem nhãn, hướng dẫn cách phối trộn các sản phẩm thuốc BVTV giả và thực hiện các giao dịch mua với khách hàng. Còn Tùng chọn 3 địa điểm tại các phường Mỹ Thới, Bình Khánh và Mỹ Hòa, TP Long Xuyên để sản xuất.

Khoảng 2 tháng sau, Đạt tiếp tục rủ Thái để cùng với Tùng sản xuất nhiều loại thuốc BVTV giả các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Đạt trả công cho Tùng và Thái hàng ngày, mỗi người từ 300.000 đồng đến 1,6 triệu đồng, tùy theo lượng hàng giả sản xuất.

Số tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Tiến Tầm).

Chiều ngày 5/1, Tùng đem 120 chai thuốc BVTV nhãn hiệu Anvil 5SC giả giao cho khách theo yêu cầu của Đạt. Khi Tùng quay về cơ sở sản xuất thì bị Công an TP Long Xuyên bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 40 chai thuốc BVTV nhãn hiệu Anvil 5SC giả cùng số lượng lớn nguyên liệu, máy móc, tem nhãn dùng để sản xuất thuốc BVTV giả.

Ngày 9/1, Đạt ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.