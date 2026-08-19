Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia sau vụ lừa đảo ở Phú Quốc

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, quy mô dòng tiền hàng trăm tỷ đồng.

Theo đó, 4 đối tượng bị bắt là Dương Hoàng Văn (33 tuổi, ở TP Cần Thơ); Trương Thùy Dương (21 tuổi), Lâm Quốc Kiệt (23 tuổi) và Lê Văn Cà (39 tuổi), cùng ở TPHCM.

Các đối tượng trên đã lập fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment” sở hữu hơn 7.800 lượt theo dõi, trùng tên mới một cơ sở kinh doanh khu nghỉ dưỡng tại Sunset Town (An Thới, đặc khu Phú Quốc), rồi giả mạo cơ sở này để lừa đảo.

Trước đó, cuối năm 2025, một khách du lịch có nhu cầu đặt phòng ở Phú Quốc và chuyển 4 triệu đồng tiền cọc vào tài khoản do trang này cung cấp.

Các đối tượng thông báo lỗi giao dịch do "sai cú pháp" và yêu cầu thực hiện lại. Bị hại tin lời và tiếp tục chuyển thêm 6 lần với tổng số tiền lên đến trên 637 triệu đồng.

4 đối tượng trong đường dây bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện dòng tiền của bị hại được các đối tượng chuyển đến một công ty tại Đồng Nai. Xác định đây là vụ án đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an tỉnh An Giang thành lập chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng nói trên.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội tìm kiếm việc nhẹ lương cao, đã xuất cảnh sang làm việc cho các công ty "ma" ở Campuchia.

Nhóm này mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, đăng ký sinh trắc học để nhận tiền lừa đảo (thông qua các ứng dụng và mạng xã hội), sau đó chuyển tiếp qua sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối nhằm rửa tiền.

Từ tháng 12/2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản của 4 đối tượng này ước tính khoảng 800 tỷ đồng.