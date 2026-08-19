Fanpage giả mạo giải chạy Marathon quốc tế di sản Hạ Long để lừa đảo

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số fanpage giả mạo giải chạy Marathon quốc tế di sản Hạ Long 2026 (Halong Bay Heritage Marathon) để lừa đảo người tham gia.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng lợi dụng sự yêu thích thể thao và nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân để thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi.

Fanpage giả mạo Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long lần đầu được tổ chức năm 2014 và thu hút nhiều người dân tham gia. Lợi dụng sự quan tâm này, các đối tượng lập fanpage giả với thiết kế tương tự trang chính thức.

Các fanpage giả thường đăng thông tin về chương trình ưu đãi, giảm giá vé, tặng suất chạy miễn phí, tuyển cộng tác viên hoặc chuyển nhượng BIB để tạo lòng tin.

Khi người dân đăng ký, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền làm hồ sơ hoặc mua số báo danh. Sau đó, nạn nhân được mời vào các nhóm chat kín để thực hiện “nhiệm vụ” nhận quà miễn phí.

Tại những nhóm này, các đối tượng tiếp tục dụ nạn nhân mua quà với số tiền ban đầu chỉ vài trăm nghìn đồng. Sau đó, số tiền được nâng dần lên hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Khi nạn nhân muốn rút tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như “sai câu lệnh”, “chưa đủ điều kiện” hoặc yêu cầu nộp thêm các loại thuế, phí.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động quảng cáo, mời gọi đăng ký giải chạy trên internet.

Người dân cần kiểm tra thông tin sự kiện qua nhiều kênh, nhiều nguồn khác nhau hoặc liên hệ trực tiếp với ban tổ chức trước khi đăng ký. Người dân chỉ nên đăng ký thông qua các kênh chính thức được ban tổ chức công bố.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền cho cá nhân khi chưa kiểm chứng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để được hướng dẫn, hỗ trợ.