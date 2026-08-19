Cựu tổng giám đốc và cựu kế toán trưởng ở miền Tây lừa đảo hơn 35 tỷ đồng

Ngày 19/8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo Võ Trường Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang) 18 năm tù và Trần Xuân Mãi (cựu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang) 15 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (cựu Giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) - Chi nhánh Cần Thơ) bị phạt 10 năm tù; Huỳnh Quốc Huy (cựu nhân viên phòng kinh doanh khách hàng) 6 năm tù; Phạm Vũ Huy (cựu Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng) 5 năm tù và Phạm Thị Ngọc Diễm (cựu nhân viên hỗ trợ kinh doanh) 3 năm tù.

Bị cáo Võ Trường Hùng (mang kính), cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang có trụ sở tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (cũ), hoạt động trong lĩnh vực mua bán, chế biến và xuất khẩu lương thực, thực phẩm. Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên bố phá sản vào ngày 22/9/2020.

Cuối tháng 3/2014, mặc dù công ty đã mất cân đối tài chính, lượng hàng tồn kho thực tế không đủ bảo đảm nghĩa vụ trả nợ nhưng với vai trò Tổng Giám đốc, Hùng vẫn chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn mới tại OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ.

Để tạo tài sản bảo đảm cho khoản vay, Hùng chỉ đạo Mãi lập báo cáo nhập - xuất - tồn ngày 24/3/2014 với số liệu không đúng thực tế. Theo đó, lượng gạo tồn kho tại Xí nghiệp số 1 và Xí nghiệp số 3 được nâng từ gần 109.000kg lên gần 8,7 triệu kg, tương ứng giá trị hàng hóa khoảng 70,5 tỷ đồng.

Hùng đồng thời ký hợp đồng mua bán với Công ty Vịnh Trà và chỉ đạo lập các chứng từ giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng cùng tài liệu liên quan để hoàn thiện hồ sơ vay.

Bị cáo Nguyễn Quốc Trưởng (Ảnh: Hồng Nhung)

Trên cơ sở hồ sơ này, OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ đã giải ngân 35,6 tỷ đồng cho Công ty Vịnh Trà.

Sau khi khoản vay được giải ngân, Mãi tiếp tục lập và ký các báo cáo tồn kho vào nhiều thời điểm trong năm 2014 với số liệu không phản ánh đúng thực trạng hàng hóa tại kho, nhằm duy trì hồ sơ tài sản bảo đảm.

Đến tháng 2/2015, một phần hàng hóa đang được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bị xuất bán mà không được ngân hàng chấp thuận.

Đối với nhóm bị cáo thuộc ngân hàng, Quốc Huy được xác định trong quá trình kiểm tra tài sản bảo đảm tại hai xí nghiệp, đã không cân đo, kiểm đếm hoặc đối chiếu độc lập số lượng hàng hóa với chứng từ kế toán và chứng từ kho theo quy định.

Còn bị cáo Vũ Huy đã ký kiểm soát biên bản định giá tài sản và thống nhất các tờ trình đề nghị giải ngân. Việc thẩm định tài sản bảo đảm không kiểm tra, đối chiếu độc lập số lượng hàng hóa thực tế mà chủ yếu căn cứ số liệu do khách hàng cung cấp.

Bị cáo Diễm ký xác nhận biên bản định giá tài sản và báo cáo hiện trạng tài sản khi chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, cân đo, kiểm đếm hàng hóa tại kho.

Riêng bị cáo Trưởng ký phê duyệt hai quyết định giải ngân/lệnh chuyển 35,6 tỷ đồng cho Công ty Vịnh Trà.

Theo kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang (cũ), quá trình cấp tín dụng có nhiều vi phạm quy định nội bộ.

Cụ thể, khoản vay được phê duyệt khi khách hàng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn. Tổng số tiền giải ngân chưa có đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn là 35,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ tối đa theo quy định của OceanBank với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Kết luận giám định xác định trách nhiệm đối với các vi phạm nêu trên thuộc về Trưởng, Quốc Huy và Vũ Huy.