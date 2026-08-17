Loạt thủ đoạn lừa đảo mới nhất được các ngân hàng cảnh báo

Đây là những thủ đoạn lừa đảo mới nhất được các ngân hàng liên tiếp cảnh báo tới khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

VPBank cho biết lợi dụng sự tiện lợi và phổ biến của thẻ thanh toán, gần đây kẻ gian sử dụng chip giả để thay thế chip hợp lệ trên thẻ, từ đó thực hiện các giao dịch mà chủ thẻ không hề hay biết.

Dấu hiệu nhận biết thẻ bị đánh tráo chip được ngân hàng cảnh báo là nếu thẻ cắm vào máy POS vẫn dùng được, nhưng tính năng chạm (Contactless) không hoạt động. Đó là một dấu hiệu cảnh báo thẻ bị tráo chip, cần kiểm tra ngay xem chip trên thẻ có dấu hiệu bong tróc, dán đè hoặc trầy xước bất thường không.

Chủ thẻ cần lưu ý dấu hiệu bất thường quanh chip, như nhựa bị cong, đổi màu hoặc có vết xước. Luôn trực tiếp kiểm soát việc thanh toán (không đưa thẻ cho người khác thanh toán hộ, luôn giám sát quá trình thanh toán...).

Không cho mượn thẻ dù đó là người thân, bạn bè. Cảnh giác khi giao dịch quốc tế, đặc biệt đối với các giao dịch tại quầy ở các thị trường có rủi ro cao như Thái Lan, Lào, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc) - là các thị trường đang có cảnh báo từ tổ chức thẻ cho loại hình gian lận này.

Ngân hàng liên tục cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó có việc kẻ gian sử dụng chip giả để thay thế chip hợp lệ trên thẻ (Ảnh: Lam Giang)

BIDV cũng vừa cảnh báo khách hàng về một số thủ đoạn lừa đảo giao dịch chuyển tiền khiến nhiều người nhẹ dạ dễ dàng mắc bẫy thời gian qua.

Cụ thể là giả danh nhân viên cơ quan nhà nước yêu cầu liên kết, xác minh tài khoản với lý do an sinh xã hội… Tiếp đó, hướng dẫn nạn nhân chuyển khoản vào số tài khoản cơ quan nhà nước với số tiền nhỏ chỉ từ 10.000 đồng. Sau nhiều lần giao dịch không thành công và nhận hoàn tiền, đối tượng sẽ dẫn dụ khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của họ.

Giả danh nhân viên ngân hàng dẫn dụ nạn nhân gửi tiền tiết kiệm, thông báo giao dịch bất thường, tài khoản sử dụng dịch vụ bị khóa, miễn phí thường niên, quay số trúng thưởng, nâng hạn mức tín dụng, nâng hạng thẻ… Từ đó, yêu cầu khách hàng nhấp vào các đường link được gửi, từ đó cung cấp thông tin, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ…

Một thủ đoạn khác là giả danh luật sư nổi tiếng giúp nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo, tiền treo trên mạng… Sau khi tư vấn, kẻ gian yêu cầu nạn nhân đóng các loại phí như phí hồ sơ, phí lót tay cho ngân hàng, hoặc phí cổng thanh toán để “giải ngân” tiền, thực chất là lừa đảo.

Theo BIDV, các thủ đoạn lừa đảo thay đổi liên tục, kịch bản ngày càng tinh vi, thao túng tâm lý nạn nhân, nên khách hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi giao dịch. Cảnh giác với các hội thoại có nội dung làm theo hướng dẫn để nhận hoàn tiền, lấy lại tiền treo trên mạng, xác minh tài khoản, hủy thẻ hội viên, liên kết tài khoản…

Còn LPBank cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới tín dụng phi pháp tiếp cận doanh nghiệp để chào mời dịch vụ trung gian cấp tín dụng nhằm trục lợi. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Theo đó, thủ đoạn của kẻ gian về hoạt động môi giới tín dụng trái phép, lợi dụng nhu cầu vay vốn để thu phí, làm giả hồ sơ hoặc chiếm quyền kiểm soát thông tin giao dịch của doanh nghiệp. Các đối tượng môi giới tín dụng thường tiếp cận người đại diện theo pháp luật hoặc cán bộ tài chính/kế toán của doanh nghiệp như cam kết “bao trọn gói hồ sơ tín dụng”, “đảm bảo 100% được phê duyệt” bằng quan hệ nội bộ… Các đối tượng cam kết có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo chi nhánh hoặc các cấp phê duyệt tín dụng của ngân hàng, có khả năng đảm bảo thủ tục nhanh chóng ngay cả khi doanh nghiệp có nợ xấu, không đủ điều kiện tài chính hoặc thiếu tài sản bảo đảm.

Thu phí dịch vụ hoặc phí “bôi trơn” trái phép trước khi giải ngân - yêu cầu doanh nghiệp đóng các khoản như phí hồ sơ, phí thẩm định tài sản nhanh, phí phê duyệt ngoại lệ hoặc phí hoa hồng môi giới từ 1% đến 5% giá trị khoản cấp tín dụng dự kiến.

Yêu cầu doanh nghiệp làm giả, chỉnh sửa hồ sơ cấp tín dụng - đưa ra dịch vụ tạo lập phương án kinh doanh không đúng thực tế, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm hoặc chỉnh sửa số liệu báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Thậm chí, kẻ gian còn yêu cầu bàn giao quyền kiểm soát thiết bị điện tử và thông tin tài khoản doanh nghiệp - yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập eBanking, app LPBank Biz, bàn giao chữ ký số (USB Token) hoặc mã OTP để thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục, giao dịch giải ngân trên hệ thống.

Khách vay không trả bất kỳ khoản phí nào ngoài quy định của LPBank, bởi ngân hàng không thu phí môi giới tín dụng, phí phê duyệt nhanh hay phí bôi trơn nào liên quan đến việc cấp tín dụng; các phí dịch vụ (nếu có) được quy định cụ thể trong Biểu phí dịch vụ của ngân hàng.