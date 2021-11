Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Hội An

Dân trí Ngày 30/11, Chủ tịch TP Hội An, Quảng Nam đã tặng giấy khen và thưởng 10 triệu đồng đến Công an thành phố về thành tích phá vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn.

Trước đó, vào ngày 22/11, sau một thời gian theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng Công an TP Hội An đã bắt quả tang đối tượng N.M.H. (SN 2000) thường trú tại Quảng Trị đang lấy ma túy được cất giấu trên trần thạch cao trong phòng của một homestay ở phường Tân An để bán.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là một túi nilon bên trong có chứa 2 kg ma túy đá được đối tượng thuê phòng ở trước đó và cất giấu, nay đến lấy để tiêu thụ thì bị bắt. Thấy công an, đối tượng có hành vi tẩu thoát nhưng đã bị tóm gọn.

Chủ tịch TP Hội An trao giấy khen và tặng thưởng đến Công an TP Hội An.

Tổ công tác của Công an TP Hội An tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp tại một phòng trọ khác được đối tượng thuê ở tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tiếp tục phát hiện và thu giữ 111 viên hồng phiến.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng H. khai nhận, ngoài số ma túy được thu giữ nêu trên, đối tượng đã bán 3 kg ma túy cho người khác tại thị xã Điện Bàn.

Được biết, đây là vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại TP Hội An.

Hiện Công an TP Hội An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra mở rộng án.

