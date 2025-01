Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp ở Nam Định

Ngày 2/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh này đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định, triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan công an thu giữ tang vật trong đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp của các cơ quan, tổ chức (Ảnh: Công an Nam Định).

Lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Anh Quân (27 tuổi, trú huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) và Võ Xuân Tín (26 tuổi, trú huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Anh Quân và Võ Xuân Tín tại TPHCM, lực lượng công an thu giữ được nhiều văn bằng, chứng chỉ giả cùng các thiết bị, máy móc như máy in màu, máy tính, máy ép nhiệt… phục vụ việc làm giấy tờ giả.

Giấy tờ, bằng cấp giả được Quân và Tín "sản xuất" bán cho người có nhu cầu với giá từ 900 nghìn đồng đến 3 triệu đồng (Ảnh: Công an Nam Định).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2020, nắm bắt nhu cầu cần làm giấy tờ, bằng cấp giả để xin việc của nhiều người dân, Quân và Tín đã hợp tác làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bán với giá từ 900.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Công an tỉnh Nam Định đang mở rộng điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng liên quan.