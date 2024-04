Bắt 2 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

Ngày 30/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thò Mí Sính (SN 1994) và Vừ Nỏ Pó (SN 1995, cùng trú tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn), để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

2 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Trước đó, ngày 25/4, Công an huyện Đồng Văn phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang phát hiện Thò Mí Sính và Vừ Nỏ Pó tổ chức đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tại khu vực thôn Nhù Sang, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 0h30 ngày 25/4, lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở, Sính và Pó đi bộ lên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, đón 4 người Trung Quốc, sau đó đưa ra thị trấn Đồng Văn và di chuyển bằng xe khách về TP Hà Giang.

Nhóm này định đưa 4 người Trung Quốc vào các tỉnh phía Nam với mục đích xuất cảnh sang nước thứ 3. Khi đến TP Hà Giang, Sính và Pó bị lực lượng công an bắt giữ.