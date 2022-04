Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng

Ngày 30/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan tới 2 đường dây, tụ điểm đánh bạc trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Yên Thành, Nghệ An.

Trước đó, từ đầu tháng 3, Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh có đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 1 tỉ đồng. Đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đối tượng Đặng Kim Oanh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Sau một thời gian điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ 18-26/4, Phòng PC02 chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Đặng Kim Oanh (SN 1989), Phạm Văn Hải (SN 1975), Nguyễn Thị Loan (SN 1977), Trần Thị Hương (SN 1983) và Hà Thị Nhung (SN 1979), cùng trú tại thành phố Vinh.

Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật 15,1 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại di động. Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh được số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn 30 tỷ đồng.

Được biết, đường dây đánh bạc này gồm ba cấp đại lý, trong đó Đặng Kim Oanh chính là đối tượng sẽ nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi từ các đại lý cấp dưới rồi tổng hợp, sau khi có kết quả, Oanh sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại.

Hiện, Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.