5 án tử hình cho đường dây mua bán hơn 158kg ma túy xuyên quốc gia

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 5 án tử hình đối với các bị cáo Quàng Văn Thành (SN 1994), Lò Ngọc Quyền (SN 1997), Bạc Cầm Anh (SN 1997), Trần Chí Thanh (SN 1990, cùng trú tại Điện Biên) và Lê Thanh Tâm (SN 1970, trú tại Hưng Yên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, 10 bị cáo bị tuyên án tù chung thân, 12 bị cáo khác lĩnh mức án từ 15 đến 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 0h15 ngày 28/5/2024, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại km12 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện ô tô do Nguyễn An Đại điều khiển có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy.

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, Đại không chấp hành, buộc tổ công tác phải nổ súng khống chế, đưa người và phương tiện về trụ sở để kiểm tra.

Tang vật ma túy trong vụ án được cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét chiếc xe, công an phát hiện một thùng carton chứa hơn 10,8kg ma túy. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn An Đại khai được Nguyễn Tiến Thành thuê vận chuyển số ma túy trên từ trạm dừng nghỉ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về khu vực công viên Yên Sở để giao cho người khác.

Trước đó, vào tối 7/3/2024, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Tín đang giao 3 thùng carton chứa nhiều loại ma túy cho Vì Văn Lượng tại khu vực bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2024, các bị cáo đã cấu kết với một số đối tượng tại Lào để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Tổng khối lượng ma túy trong đường dây bị xác định lên tới hơn 158kg, gồm heroin, ketamine, methamphetamine và MDMA.

Theo cáo buộc, Quàng Văn Thành quen biết một đối tượng người Lào tên Kẹo tại thủ đô Viêng Chăn từ khoảng tháng 4/2022.

Hai người sau đó bàn bạc việc vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời.

Kẹo chịu trách nhiệm đưa ma túy đến khu vực tỉnh Điện Biên, còn Thành thuê người vận chuyển, giao nhận ma túy rồi đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan tố tụng xác định Quàng Văn Thành nhiều lần mua bán trái phép gần 60kg heroin, hơn 47kg ketamine, gần 27kg methamphetamine và 89,6gam MDMA, hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Bị cáo Bạc Cầm Anh bị cáo buộc mua bán gần 49kg heroin, hơn 30kg ketamine và gần 16kg methamphetamine, hưởng lợi 235 triệu đồng.

Lò Ngọc Quyền bị xác định mua bán hơn 26kg heroin, gần 6kg ketamine và gần 10kg methamphetamine, hưởng lợi 40 triệu đồng.

Trong khi đó, Trần Chí Thanh bị cáo buộc nhiều lần mua bán hơn 1,7kg heroin, gần 1,9kg ketamine và 47,64g methamphetamine, hưởng lợi 228 triệu đồng.

Lê Thanh Tâm bị xác định mua bán hơn 12kg heroin, gần 1,9kg ketamine và 47,64g methamphetamine, hưởng lợi 115 triệu đồng.