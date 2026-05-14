Vụ Miu Lê dùng ma túy: Sở Văn hóa nói gì về trách nhiệm nghệ sĩ?

Gần đây, việc ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, với những tranh luận về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng.

Tại họp báo định kỳ chiều 14/5, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM phản hồi về ồn ào xoay quanh ca sĩ Miu Lê.

Phía sở nêu quan điểm: "Sở VH&TT thường xuyên tuyên truyền đối với mọi công dân luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống, trong hoạt động văn hóa việc này cần được đặt lên hàng đầu.

Mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định".

Liên quan đến trách nhiệm của nghệ sĩ, Sở VH&TT TPHCM cho rằng những người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là người có ảnh hưởng trong xã hội, không chỉ thực hiện hoạt động nghề nghiệp mà còn phải giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

"Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", phía sở nêu.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, thời gian qua sở thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, các đơn vị tổ chức biểu diễn nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp của người hoạt động nghệ thuật.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật cùng các quy định pháp luật liên quan.

Đại diện Sở VH&TT TPHCM cho biết, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động văn hóa nghệ thuật và ứng xử nơi công cộng của người hoạt động nghệ thuật.

Trong đó, Sở VH&TT TPHCM đã ban hành các văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý các hành vi, hoạt động lệch chuẩn, có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn. Đó là văn bản số 3610/SVHTT và văn bản số 3566/SVHTT-NT liên quan đến việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực, đồng thời quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số.

Theo Sở VH&TT TPHCM, việc chấn chỉnh này nhận được sự đồng thuận của xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của người hoạt động nghệ thuật.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành và giới chuyên môn để đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật trên địa bàn thành phố", đại diện sở cho hay