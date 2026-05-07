Hoài DJ lĩnh án tử vì mua bán hơn 106kg ma túy

Ngày 7/5, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài (34 tuổi, còn gọi là Hoài DJ) mức án tử hình về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, các đồng phạm của Hoài bị tuyên phạt từ 8 năm tù đến tù chung thân.

Bị Hoài lĩnh án tử hình (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, năm 2020, Hoài sang Campuchia làm DJ tại các quán bar, vũ trường và quen một người đàn ông Việt Nam tên Zin. Đến năm 2022, biết Zin chuyên sản xuất ma túy dạng “nước vui”, Hoài nghỉ làm DJ để hỗ trợ người này quản lý sổ sách và vận chuyển ma túy từ kho đến nhiều nơi tại Campuchia.

Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam chữa bệnh. Sau đó, bị cáo thuê người đóng gói ma túy “nước vui” theo công thức do Zin hướng dẫn, với tiền công 2 USD mỗi gói. Hoài còn thuê nhiều căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ và Lê Thị Riêng (quận 1 cũ) làm nơi cất giấu ma túy và xưởng sản xuất. Ma túy thành phẩm được giao cho một người tên An tiêu thụ, còn nguyên liệu do Zin cung cấp và thuê người vận chuyển đến.

Đến khi bị bắt vào tháng 6/2023, Hoài cùng đồng phạm đã mua bán trái phép hơn 108kg ma túy các loại; riêng Hoài bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với hơn 106kg. Ngoài ra, bị cáo còn tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy tại các căn nhà thuê và tàng trữ trái phép chất ma túy.