Gà tiền mặt đỏ, gà lôi hồng tía quý hiếm xuất hiện ở VQG Chư Mom Ray

Ngày 19/5, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã ghi nhận nhiều đàn gà rừng quý hiếm trong rừng tự nhiên. Các cá thể này được phát hiện thông qua bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của cán bộ Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Ông Thủy cho biết những loài được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray gồm gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía.

Trong đó, gà lôi vằn, gà so ngực gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm động vật IB (nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt) được quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ NN&PTNT.

Gà lôi hồng tía thuộc nhóm động vật IIB (nhóm động vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng, nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ).

Đàn gà lôi hồng tía tung tăng trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

“Đối với các loài thuộc nhóm IB chỉ cần có hành vi săn bắt, bẫy bắt trái phép có thể bị xem xét xử lý hình sự. Mức xử lý cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cá thể, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra”, ông Thủy cho hay.

Theo ông Thủy, đối với một số nhóm IIB, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nếu săn bắt trái phép. Tuy nhiên, trường hợp săn bắt với số lượng lớn, có tính chất tận diệt hoặc buôn bán trái phép vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Nhiều loại gà quý hiếm trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Clip: Nguyễn Hưng).

Các loài gà quý hiếm nêu trên chủ yếu sinh sống trong những khu rừng già có tán che dày, độ ẩm cao và ít bị tác động bởi con người. Đây là các vùng rừng còn giữ được hệ sinh thái nguyên sinh với nguồn thức ăn phong phú như hạt rừng, côn trùng và nhiều loại quả tự nhiên.

Một số loài như gà lôi vằn, gà tiền mặt đỏ thường xuất hiện ở các khu rừng kín thường xanh (rừng có cây thân gỗ, tán lá xanh quanh năm), địa hình đồi núi thấp, gần khe suối. Chúng có tập tính khá nhút nhát, chủ yếu kiếm ăn vào sáng sớm hoặc chiều muộn nên rất khó ghi nhận.

Theo Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray những loài này đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi môi trường sống. Sự xuất hiện của chúng được xem là tín hiệu tích cực cho thấy hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray vẫn còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn.

Sau khi ghi nhận sự xuất hiện của các đàn gà quý hiếm, lực lượng bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát để ghi nhận sự di chuyển của động vật.

Gà lôi vằn thuộc nhóm IB xuất hiện và sinh sống khỏe mạnh trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 56.200ha. Đây là nơi cư trú của khoảng 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ và gần 1.900 loài thực vật, với 192 loài đặc hữu.

Với gần 300 bẫy ảnh được lắp đặt khắp Vườn quốc gia Chư Mom Ray, thời gian qua, đơn vị này đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm khác như bò tót, gấu ngựa cùng các loài chim đặc hữu...