TPHCM: Triệt phá 3 đường dây ma túy lớn, thu hơn 300kg ma túy

Ngày 8/11, Công an TPHCM trao khen thưởng cho Công an quận 8 và một số đơn vị trong công tác đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, ngày 13/9, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về thành phố tiêu thụ do Nguyễn Anh Bảo Quốc (SN 1972, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8 báo cáo kết quả triệt phá các đường dây ma túy (Ảnh: Hoàng Thuận).

Cơ quan chức năng bắt giữ Quốc, Nguyễn Thành Thắng, Đỗ Thế Phong, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Út Hậu, Nguyễn Tri. Tang vật thu giữ hơn 69kg ma túy các loại.

Ngày 16/9, Công an TPHCM tiếp tục triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ do Trương Thị Mai (SN 1997, ngụ quận 1) cùng đồng phạm thực hiện.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và các đơn vị nghiệp vụ, truy bắt nghi phạm cầm đầu là Chu Bá Trung và Nguyễn Vũ Khải Hoàng.

Trong đường dây này, cơ quan chức năng bắt thêm 6 nghi phạm, thu giữ gần 95kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao hoa chúc mừng Ban chuyên án (Ảnh: Hoàng Thuận).

Đến ngày 5/11, Công an TPHCM chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1977, ngụ quận 1) cùng đồng phạm thực hiện.

Quá trình truy xét, Công an TPHCM phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Long an, truy bắt các nghi phạm: Chung Văn Phước, Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Kim Thắm, Lê Minh Hoàng, Trần Ngọc Phụng, Nguyễn Chí Dũng và Trần Thị Minh Huyền.

Tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại TPHCM, Đồng Nai, công an thu giữ thu giữ 29 bánh Heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc…

Công an thu giữ tang vật (Ảnh: CACC).

Kết quả đấu tranh triệt phá các vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy này, Công an TPHCM đã ngăn chặn, thu giữ hơn 300kg ma túy các loại, trước khi thẩm lậu ra ngoài xã hội.

Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra.