TPHCM: Tạm giữ người đàn ông trộm đồng hồ nước

Ngày 27/8, Công an quận 11 (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Ngọc Anh Vũ (40 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 26/8, Công an phường 8 (quận 11) tuần tra đến trước căn nhà đang thi công ở cư xá Bình Thới thì thấy nước chảy tràn lan ra đường nên kiểm tra và phát hiện đồng hồ nước bị mất trộm.

Nghi phạm Huỳnh Ngọc Anh Vũ (Ảnh: A.X.).

Trích xuất dữ liệu camera an ninh, tổ công tác phát hiện Vũ là nghi phạm gây ra vụ trộm. Sau đó, Công an phường 8 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 phát hiện Vũ tại một con hẻm trên đường Thái Phiên nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Vũ khai sống lang thang, nghiện ma túy gần 20 năm và được một người nghiện khác mách bảo trộm đồng hồ nước sẽ bán được tiền.

Vũ đến căn nhà trên để tìm nhặt sắt vụn nhưng không thấy gì nên bẻ gãy ống nước, lấy đồng hồ, chưa đem đi bán.

Công an quận 11 tình nghi Vũ thực hiện nhiều vụ trộm đồng hồ nước trên địa bàn. Ai là nạn nhân cần đến trụ sở để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.