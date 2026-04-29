Dụ bạn gái đến khách sạn ở TPHCM để trộm tài sản

Ngày 29/4, Công an phường Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) bắt giữ Nguyễn Thanh Tý (SN 1991, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng dụ bạn gái vào khách sạn để trộm tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sáng 28/4, chị Đ.T.B. đến Công an phường Gò Vấp trình báo về việc bị trộm cắp tài sản. Theo nạn nhân, chị B. quen một nam thanh niên tên Tý thông qua mạng xã hội vào đầu tháng 4.

Đến ngày 27/4, cả 2 hẹn hò nhau tại một khách sạn trên địa bàn phường Gò Vấp. Đến sáng hôm sau, chị B. thức giấc, phát hiện bạn trai đã “bốc hơi” cùng ví tiền, 2 điện thoại di động. Khi xuống khu vực để xe, cô gái phát hiện chiếc xe máy của mình cũng bị anh ta lấy đi.

Công an phường Gò Vấp phối hợp với PC02 trích xuất hình ảnh từ camera, truy xét nghi phạm. Chỉ sau 3 giờ nhận tin báo, nhà chức trách đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tý tại phường Thới An, khi anh ta đang trên đường mang chiếc xe của chị B. đi bán.

Bước đầu, Tý khai có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Ra tù vào đầu năm 2025, đối tượng không tu chí làm ăn, sống lang thang tại phường Dĩ An. Do cần tiền tiêu xài, anh ta hẹn chị B. đến khách sạn rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.