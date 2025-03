Tội phạm ma túy sa lưới sau 21 năm trốn truy nã

Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 12/3 tại khu vực công viên làng hoa thuộc phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với công an địa phương đã bắt được Đoàn Đức Hải (42 tuổi).

Hải là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy, từ năm 2004.

Đối tượng Đoàn Đức Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, theo công an, tháng 4/2004, Đoàn Đức Hải (trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã bán heroin cho nhiều đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn Cẩm Phả.

Trong thời gian đó các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Ninh đã liên tiếp bắt các đối tượng phạm tội về ma túy. Thấy đồng bọn lần lượt bị bắt giữ, Đoàn Đức Hải đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/8/2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đoàn Đức Hải về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bố mẹ và anh chị em của Hải đã định cư tại nước ngoài nên công tác xác minh, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Bản thân Hải và gia đình cũng tung tin Hải cũng đã định cư tại nước ngoài để làm lệch hướng điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và truy bắt thành công đối tượng.