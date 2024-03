Tội phạm ma túy dùng nhiều phương thức, thủ đoạn lôi kéo học sinh

Đây là phát biểu của Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, tại lễ ký kết giữa Công an TPHCM và Sở GD&ĐT thành phố về triển khai thực hiện chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Trung tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi ký kết (Ảnh: Lê Trai).

Theo Giám đốc Công an TPHCM, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động hệ thống chính trị tham gia cùng lực lượng chuyên trách trong phòng chống, kiểm soát ma túy và đạt được nhiều hiệu quả.

Đối với công tác phòng, chống ma túy trong trường học, lực lượng công an cơ sở đã thường xuyên phối hợp các cơ sở giáo dục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến thầy cô, học sinh; tuyên truyền đến các hộ dân xung quanh trường học phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công an TPHCM và Sở GD&ĐT thành phố ký phối hợp phòng chống ma túy trong học đường (Ảnh: Lê Trai).

Trung tướng Lê Hồng Nam nhận định thời gian tới, tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, khó lường. Các tổ chức tội phạm ma túy thế giới sẽ lợi dụng địa bàn Việt Nam làm nơi trung chuyển ma túy và tiền chất ma túy. Tội phạm tội ma túy trong nước liên kết chặt chẽ với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài để vận chuyển, mua bán ma túy qua biên giới.

Tại địa bàn TPHCM, tội phạm sẽ tăng cường nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để lôi kéo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới thay thế cho các loại ma túy truyền thống với phương châm: "Còn lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng thêm lợi nhuận".

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh triệt phá xử lý triệt để "nguồn cung", tuyên truyền giáo dục, làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện để giảm "nguồn cầu", công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tệ nạn ma túy đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chuyên trách phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt; phòng chống ma túy trong cơ sở giáo dục đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của Ban Giám hiệu, các thầy cô, học sinh, gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi trường học trú đóng.

"Bảo vệ con em, học sinh, thế hệ trẻ của chúng ta trước hiểm họa ma túy là góp phần bảo vệ giống nòi, bảo vệ những chủ nhân tương lai của đất nước", Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi ký kết kế hoạch phối hợp, Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị công an thành phố rà soát lại quy chế, kế hoạch đã ký kết giữa công an cấp huyện với Phòng GD&ĐT; thông tin số điện thoại đường dây nóng của công an cấp xã, cấp huyện để trường học thông tin đến học sinh, phụ huynh khi cần phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có nhiệm vụ chủ trì phối hợp Phòng Tham mưu xây dựng tài liệu tuyên truyền phương thức thủ đoạn, tác hại, nhận diện các hình thức ngụy trang của các loại ma túy để cung cấp cho Sở GD&ĐT và công an địa phương tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh.

Công an cấp xã tổ chức cho các hộ dân xung quanh trường học ký cam kết không tàng trữ, kinh doanh thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ bị đối tượng lợi dụng trà trộn ma túy; không bán thuốc lá, thuốc lá điện tử cho học sinh, sinh viên.

Ảnh: Lê Trai