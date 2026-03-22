Tổ chức dùng ma túy trong bệnh viện, nhóm bị cáo lĩnh án

Tòa án nhân dân khu vực 3 - Quảng Ninh vừa xét xử vụ án Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, phường Quang Hanh.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, chiều 17/6/2025, Phan Văn An, Nguyễn Thành Duy và Phạm Văn Hoàng tổ chức cho nhau và rủ thêm Lê Nguyễn Tuấn Hào (17 tuổi 9 tháng 6 ngày) cùng Hoàng Văn Hợp sử dụng ma túy Methamphetamine tại bệnh viện.

Tối cùng ngày, An và Duy tiếp tục tổ chức sử dụng ma túy cho nhiều người khác. Đến tối 18/6/2025, hai bị cáo vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy tại cùng địa điểm.

Ngày 19/6/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Thành Duy tàng trữ 0,972 gram Methamphetamine nhằm mục đích tiếp tục tổ chức sử dụng.

Cùng vụ án, Phạm Công Trinh bị bắt quả tang khi bán một túi Methamphetamine giá 3 triệu đồng cho Phan Văn An vào ngày 17/6/2025 tại phường Quang Hanh.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Duy và Phan Văn An cùng mức án 7 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Hoàng 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm Công Trinh bị tuyên 27 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với 27 tháng tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 54 tháng tù.