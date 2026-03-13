Thanh niên Hàn Quốc và bạn gái lĩnh án vì rủ nhau dùng ma túy

Ngày 13/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Shin Youjin (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Minh Thư (29 tuổi, bạn gái của Youjin) 2 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Shin Youjin (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, tối 22/7/2024, công an kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè cũ và phát hiện Thư cùng bạn trai đang sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Youjin và Thư khai có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ năm 2022, cả hai đều sử dụng ma túy.

Chiều 20/7/2024, Shin Youjin rủ Thư mua ma túy về sử dụng. Thư đồng ý và gọi cho một người đàn ông tên Kiệt (không rõ lai lịch) để mua 2,5gram ma túy với giá 5 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy, Thư và “chồng hờ” đổ ra đĩa thủy tinh, dùng thẻ nhựa kẻ thành từng đường nhỏ rồi cùng nhau sử dụng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tối 20/7/2024 đến ngày 22/7/2024, Shin Youjin và Nguyễn Minh Thư đã cùng nhau sử dụng ma túy tại căn hộ này cho đến khi bị phát hiện.