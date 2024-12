Tìm bị hại trong vụ hơn 300 người bị lừa mua ô tô hải quan thanh lý

Liên quan tới vụ Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt 18 đối tượng trong đường dây lừa bán ô tô hải quan thanh lý, chiều 29/12, Công an tỉnh này cho biết đã phát đi thông báo đề nghị, ai là nạn nhân trong vụ án trên thì liên hệ với cơ quan công an để trình báo.

Cụ thể, qua số điện thoại điều tra viên Hà Hồng Điệp (SĐT: 0941066166) để được hướng dẫn trình báo và giải quyết.

12 trong số 18 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ tại biệt khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, quá trình điều tra ban đầu xác định, từ ngày 27/5 tới 11/12, nhóm đối tượng tại Campuchia do bị can Dương Văn Thạnh cầm đầu, đã soạn thảo các thông tin về việc Công ty Nam Miền Trung - Ninh Thuận bán các ô tô của hải quan thanh lý với giá rẻ.

Nhà chức trách cho biết, nhóm tội phạm đã tạo lập các website như: autonammientrung.net; làm clip giả nội dung của bản tin thời sự VTV1, quay cảnh kho bãi ô tô thanh lý đăng tải trên website…

Một Fanpage bán ô tô lừa đảo mà nhóm tội phạm lập ra (Ảnh: Công an Lai Châu).

Ngoài ra, nhóm này còn lập các trang Fanpage: "nammientrung66", "nammientrung666", "nammientrung666", "Tổng kho Auto Nam Miền Trung", "Auto Cam Ranh" chạy quảng cáo, tiếp cận người dùng Facebook, lừa đảo chiếm đoạt của trên 300 bị hại trên cả nước với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 28/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án 924L về việc lợi dụng không gian mạng lừa bán ô tô hải quan thanh lý để chiếm đoạt tài sản, đồng thời bắt giữ 18 đối tượng liên quan.

Theo cảnh sát, đây là đường dây tội phạm người Việt Nam hoạt động quy mô lớn, có trụ sở tại biệt khu Venus 2 (tỉnh Svay Rieng, Campuchia).