TikToker Tàng Keng Ông Trùm lĩnh án vì kỳ thị vùng miền

Ngày 26/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker “Tàng Keng Ông Trùm”) 3 năm tù; Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker “Dù Bầu Trời”) 2 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Điệp và Việt thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Anh Điệp (phải) cùng đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, Lê Anh Điệp khai nhận do thấy nhiều người nổi tiếng nhờ đăng video trên TikTok, trong khi nền tảng này không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải, nên nảy sinh ý định làm clip nhằm thu hút sự chú ý.

Ngày 8/10/2025, tại một căn nhà thuộc khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai (cũ), Điệp sử dụng điện thoại quay 2 video có lời thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời công kích hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở phía Bắc. Nội dung các video gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu trợ thiên tai.

Sau đó, Điệp đăng tải 2 video lên TikTok. Các video nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, lan truyền rộng rãi và lọt vào danh sách xu hướng của nền tảng mạng xã hội này. Nội dung các clip gây bức xúc trong dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích, lên án mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng tiếp nhận nhiều đơn của cá nhân, tổ chức đề nghị xử lý hình sự đối với chủ tài khoản TikTok Tàng Keng Ông Trùm.

Giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Lê Anh Điệp trên TikTok, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ và tiếp tục sử dụng điện thoại quay 2 video với lời thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam.

Theo cáo trạng, các video của hai bị cáo sau đó thu hút lượng tương tác lớn, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên không gian mạng, tạo điều kiện để các nội dung kích động, chia rẽ lan rộng.

Kết quả trưng cầu giám định xác định, hai video do Lê Anh Điệp đăng tải có nội dung bị đánh giá là “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” theo điểm c, khoản 1, Điều 8 và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác” theo điểm a, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Theo HĐXX, hành vi của Lê Anh Điệp và Đoàn Quốc Việt đã tác động tiêu cực đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an ninh mạng. Vì vậy, tòa nhận định cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.