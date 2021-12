Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng vận chuyển 21 kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Dân trí Ba đối tượng bị bắt cùng 21 kg ma túy đá tại Quảng Trị đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Ngày 22/12, Công an Quảng Trị cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với Trần Xuân Tâm (41 tuổi) tạm trú tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà; Văn Ngọc Đức (29 tuổi) và Đoàn Trân (tên gọi khác là Hùng, 49 tuổi) cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Điều 250 Bộ luật hình sự. Cả 3 đối tượng trên bị bắt giữ ngày 1/12, do vận chuyển 21 kg ma túy đá.

Cơ quan điều tra cho hay, đang mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của từng đối tượng, truy xét nguồn gốc số hàng cũng như đích đến. Các đối tượng được xem là "mắt xích" trong đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Quảng Trị rồi đưa vào TPHCM tiêu thụ.

Hai đối tượng Tâm và Đức bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy (Ảnh: Mạnh Hùng).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 21h30 ngày 1/12, tại Km20+293 quốc lộ 9, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm) chủ trì, phối hợp với Phòng PC04, Công an huyện Hướng Hóa, Công an huyện Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt giữ các đối tượng Văn Ngọc Đức, Trần Xuân Tâm khi đang vận chuyển 11 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Trân (tên gọi khác là Hùng, SN 1972), trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Đoàn Trân được xác định là đối tượng đi xe máy BKS 74H1-272.69 vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao cho 2 đối tượng Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm.

Đến 18h ngày 2/12, Đoàn 2, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Trần Xuân Tâm, tại phòng trọ số 1, số 16 đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 10 gói tinh thể rắn, màu trắng được cất giấu trong tủ quần áo. Đối tượng Trần Xuân Tâm khai nhận 10 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng đá. Theo đó, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật, tổng cộng 21 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Chiều 22/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Đồng Hới vừa phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 104H, bắt giữ 2 đối tượng. Chuyên án này liên quan đến một tụ điểm ma túy gây nhức nhối trên địa bàn TP Đồng Hới. Hai đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 104H gồm: Dương Minh Đức (SN 1983), trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới và Nguyễn Quang Trung (SN 1972), trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới. Đối tượng Đức bị lực lượng công an mai phục bắt giữ khi đang cất giấu một túi có chứa heroin, đối tượng này khai nhận mua lại từ Nguyễn Quang Trung. Đối tượng Nguyễn Quang Trung bị bắt giữ (Ảnh: cơ quan công an cung cấp). Mở rộng vụ án, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Quang Trung, phát hiện, thu giữ gần 6.000 viên ma túy hồng phiến, gần một bánh heroin, một cân tiểu ly, một điện thoại và 459 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan khác. Lượng lớn ma túy thu giữ được tại nơi ở của đối tượng Trung (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp). Theo khai nhận của đối tượng Trung, bánh heroin đã được đối tượng cắt ra bán cho nhiều con nghiện. Công an TP Đồng Hới cho biết, tụ điểm ma túy tại nhà ở của Nguyễn Quang Trung đã được lực lượng công an nắm và chủ động lên kế hoạch đấu tranh, bắt giữ từ trước. Tuy nhiên, do hoạt động của đối tượng rất tinh vi, nhiều lần triển khai lực lượng đánh bắt nhưng chưa thể triệt phá. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Hới đã ra quyết định tạm giữ đối với Dương Minh Đức, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Trung, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Tiến Thành

Đăng Đức