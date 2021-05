Thuê xe ô tô tự lái để đi... ăn trộm

Dân trí Để thực hiện hành vi phạm tội và nhằm che mắt lực lượng chức năng, Quang thuê ô tô tự lái rồi đi đến các vùng nông thôn để hành nghề trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Đình Quang.

Ngày 7/5, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Quang (SN 1996, trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương) về "Hành vi trộm cắp tài sản".

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương, tội phạm trộm cắp tài sản gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Đối tượng hoạt động lưu động, thường dùng phương tiện ô tô để hành nghề. Lợi dụng thời điểm người dân đi vắng, đối tượng đột nhập dùng búa, kìm cạy cửa nhà vào lục soát lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tài sản đối tượng nhắm đến là: Tiền mặt, vàng, điện thoại di động... nên việc xác minh rất khó khăn.

Qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập chuyên án để tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra.

Sau một thời gian rà soát, Ban chuyên án đã xác định được Trần Đình Quang là đối tượng nghi vấn. Quang là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ngoài địa bàn.

Đến ngày 23/4, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Đình Quang khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Nam Đàn, Nghệ An. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 17,4 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Để thực hiện hành vi phạm tội và nhằm che mắt lực lượng chức năng, Quang đi xe máy xuống thành phố Vinh thuê ô tô rồi tự lái đến các vùng nông thôn, lợi dụng khoảng thời gian người dân vắng nhà thì dùng búa, kìm phá cửa, đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Được biết, mỗi vụ trộm cắp tài sản, đối tượng thuê 1 xe ô tô và nơi thuê xe khác nhau nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Từ đầu tháng 4 đến khi bị bắt, đối tượng đã gây ra 3 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Thanh Chương, chiếm đoạt tài sản gần 100 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tú