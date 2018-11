Thuê ô tô, rủ bạn về công ty cũ khống chế bảo vệ rồi cướp tài sản

Hải Dương:

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Hải Dương)

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành tạm giam 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Trung (30 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hải Dương), Hoàng Văn Tuấn (31 tuổi) và Lê Đình Lai (38 tuổi) cùng trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng về hành vi đột nhập vào một Công ty TNHH MTV Hữu Thủy trên địa bàn TP Hải Dương, khống chế bảo vệ để cướp tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thành Trung từng là nhân viên bán hàng tại công ty này. Sau khi bỏ việc, Trung xuống Hải Phòng rồi quen biết với Hoàng Văn Tuấn và Lê Đình Lai (là những đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự ở đất Cảng). Biết công ty cũ thường cất giữ một số lượng tiền mặt và tài sản tại văn phòng, 3 đối tượng đã bàn bạc với nhau đến đây để cướp tài sản.

Các đội tượng thuê xe ô tô hiệu Kia Cerato mang BKS 15A-351.32 do anh Vũ Văn Hậu (25 tuổi, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng) chở từ TP Hải Phòng lên TP Hải Dương. Đến rạng sáng ngày 1/11, các đối tượng đến khu vực Công ty TNHH MTV Hữu Thủy, cùng nhau đột nhập vào khống chế bảo vệ.

Sau đó, hai đối tượng Nguyễn Thành Trung và Lê Đình Lai làm nhiệm vụ cảnh giới để Hoàng Anh Tuấn vào văn phòng phá két sắt, lục soát và lấy đi 25 triệu đồng cùng 4 bộ máy in. Trong quá trình điều tra phá án, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng nêu trên khi đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.

Hiện, Cơ quan điều tra - Công an TP Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Trường