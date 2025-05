Thu giữ nhiều túi hiệu Gucci, Chanel, Dior không rõ nguồn gốc

Sáng 29/5, Tổ liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang do lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ công (gọi tắt là tổ công tác) vừa phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa không hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng kinh doanh đồ si trên địa bàn TP Long Xuyên.

Trước đó chiều 28/5, tổ công tác bất ngờ kiểm tra một cửa hàng kinh doanh Đồ Si thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, phát hiện dấu hiệu nhập lậu 52 túi đeo, 3 vali, 11 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Gucci, Chanel, Dior...

Ước tính trị giá hàng hóa khoảng 45 triệu đồng.

Các túi nhái hàng hiệu bị thu giữ (Ảnh: Nghiêm Túc).

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện hộ kinh doanh là bà Lê Thị Kim Quy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao số hàng hóa trên cho Đội 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp nhận để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.