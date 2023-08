Thủ đoạn rao bán "bảo chứng tiền, vàng" giá hàng tỷ USD của 2 kẻ lừa đảo

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án hình sự Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, xảy ra ngày 10/5, tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Lê Thanh Liêm (45 tuổi, ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) và Nguyễn Hoàng Minh Đức (59 tuổi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) được xác định có liên quan vụ án.

Các loại tiền giả bị công an thu giữ (Ảnh: Sơn Nhung).

Cơ quan công an xác định Liêm đã làm các tờ giấy có in hình ngoại tệ loại mệnh giá: 1 triệu USD năm 1928 và 1934; 100 USD (mặt sau ghi chữ "Ngân hàng địa phủ"); 100 triệu tỷ Zimbabwe; 500 triệu Hong Kong...

Bên cạnh đó, Liêm và Đức còn mua, cầm cố các "thùng súng vàng", hộp kim loại bên trong chứa các thỏi kim loại màu vàng, "hộp bảo chứng rồng vàng Hong Kong"... có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những thứ này, cả 2 gọi là "công cụ tài chính", "bảo chứng tiền, vàng".

Liêm đã chụp ảnh, quay clip các mặt hàng trên để rao bán và giới thiệu đây là các loại tiền cổ, công cụ tài chính, bảo chứng... của nước ngoài (Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Hong Kong, Iraq) bị thất lạc trong thời kỳ chiến tranh. Liêm khoe đã có một số tổ chức, cá nhân nước ngoài tìm mua lại với số tiền từ vài triệu đến hàng tỷ USD. Nếu cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu mua, Liêm và Đức sẽ bán lại.

Tang vật liên quan vụ án (Ảnh: Sơn Nhung).

Tuy nhiên, trên thực tế, các loại tiền, công cụ tài chính, bảo chứng nêu trên không có. Liêm đã làm giả mặt hàng trên hoặc tìm mua từ Trung Quốc, cầm cố của người khác mà có.

Liêm thừa nhận, từ trước đến nay không có tổ chức, cá nhân nước ngoài thu mua loại hàng này.

Cơ quan công an cho biết, với thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến khi bị phát hiện bắt giữ, bị can Liêm đã bán các hình ảnh, clip về các loại tiền, "công cụ tài chính" cho nhiều người với giá 5-10 triệu đồng.

Lê Thanh Liêm tại cơ quan công an (Ảnh: Sơn Nhung).

Công an Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nào là bị hại liên quan đến việc mua bán các loại "công cụ tài chính", "bảo chứng tiền, vàng" nêu trên, cần đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 312 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, hoặc trực tiếp gặp điều tra viên Hoàng Bá Tùng (số điện thoại 0985.373.858) để trình báo sự việc.