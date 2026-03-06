Thủ đoạn của “siêu trộm” ở Nha Trang

Ngày 6/3, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin lực lượng của đơn vị đã bắt khẩn cấp Lương Xuân Thoại (29 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Công an các phường ở Nha Trang tiếp nhận nhiều trình báo của người dân về việc bị kẻ gian cạy cửa, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng Lương Xuân Thoại, người gây ra nhiều vụ trộm ở Nha Trang (Ảnh: Lê Xuân).

Vào cuộc xác minh, truy xét, ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang đưa Lương Xuân Thoại về làm việc. Đối tượng thừa nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các khu đô thị như Mỹ Gia, Hà Quang, Vĩnh Điềm Trung.

Thủ đoạn của Thoại là lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, cạy khung sắt bảo vệ phía sau nhà rồi đột nhập vào bên trong, phá két sắt để lấy trộm tài sản.

Tài sản bị lấy chủ yếu là những vật có giá trị nhưng dễ vận chuyển, cất giấu như tiền, vàng và USD.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, số tài sản mà Lương Xuân Thoại trộm cắp gồm 330 triệu đồng tiền mặt, 5.000 USD, 8,8 cây vàng cùng nhiều trang sức bằng vàng khác. Đối tượng khai toàn bộ tài sản sau khi trộm được đều dùng để chơi game.