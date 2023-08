Thợ gỗ thuê người cưa trộm 2 cây xanh hơn 10 năm tuổi

Ngày 7/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Tùng (SN 1980, quê Hà Tĩnh, làm nghề thợ gỗ) để điều tra về hành vi cưa trộm 2 cây xanh đô thị. Hai cây trên đã trồng được hơn 10 năm.

Đặng Văn Tùng (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Theo điều tra, quá trình làm thuê tại Khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An), Tùng thấy 2 cây xà cừ tại đường N5 đã được tỉa cành, chỉ còn thân chính cao khoảng 4m nên nảy sinh ý định cưa trộm.

Ngày 1/8, Tùng thuê người cưa 2 cây xà cừ trên đem về xưởng cất giấu, chờ ngày chế biến thành phẩm để bán.

Ý đồ chế biến thành thành phẩm chưa kịp thực hiện, Tùng đã bị công an phát giác.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an TP Dĩ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.