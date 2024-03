Thi thể người đàn ông nổi trên mặt sông Tô Lịch

Ngày 17/3, Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đang phối hợp các phòng chuyên môn Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Thi thể nổi trên mặt sông (Ảnh: T.Đ.).

Trước đó, trưa 16/3, người dân phát hiện một tử thi nổi trên mặt sông Tô Lịch, đoạn gần phố Kim Giang (xã Thanh Liệt).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thanh Liệt, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì và Công an TP Hà Nội đã tới phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm.

Bước đầu, thi thể được xác định là nam giới, vẫn mặc quần áo. Vụ việc đang được điều tra.