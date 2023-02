Thêm một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nghệ An bị khám xét

Nguồn tin riêng của Dân trí xác nhận, ngày 16/2, Công an TP Vinh (Nghệ An) thực hiện lệnh khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D, có địa chỉ tại khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh. Công an cũng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới của Trung tâm này.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D là cơ sở đăng kiểm thứ 3 tại Nghệ An bị công an khám xét.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D do tư nhân quản lý. Đây là cơ sở đăng kiểm xe cơ giới thứ 3 trong tổng số 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Nghệ An bị khám xét, tính đến thời điểm này.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh này cũng đã thực hiện lệnh khám xét tại 2 trung tâm đăng kiểm, gồm cơ sở 37-01S có trụ sở tại TP Vinh và cơ sở 37-02S có trụ sở tại thị xã Thái Hòa. Liên quan đến hoạt động đăng kiểm tại 2 cơ sở này, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về tội đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Sau khi Công an TP Vinh thực hiện lệnh khám xét, từ chiều 16/2, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Phía Công an TP Vinh chưa cung cấp thông tin cụ thể liên quan đến hoạt động khám xét tại cơ sở đăng kiểm xe cơ giới này.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sau khi bị khám xét, từ chiều 16/2, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.