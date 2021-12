Thêm 3 cán bộ bị bắt liên quan sai phạm trong giải phóng mặt bằng

Dân trí Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với 3 cán bộ liên quan tới sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Nghi Phong.

Ngày 11/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, liên quan đến sai phạm trong cấp đất tái định cư tại xã Nghi Phong, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với 3 bị can gồm: Phạm Dương Khánh - thành viên Tổ tư vấn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng UBND huyện Nghi Lộc về tội danh "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất"; Phạm Dũng Sỹ - Phó Chủ tịch HĐND xã Nghi Phong về tội danh "Giả mạo trong công tác" và Hồ Xuân Linh - Cán bộ tôn giáo và chữ thập đỏ xã Nghi Phong về tội "Giả mạo trong công tác".

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch UBND xã và một cán bộ địa chính xã Nghi Phong (Ảnh: CTV).

Các bị can này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nghi Lộc phê chuẩn và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc.

Trước đó, liên quan đến sai phạm đất đai tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong) và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, Công chức địa chính xã Nghi Phong) về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Hiện vụ án nói trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Phê